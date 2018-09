À vendre, le chapeau d'Indiana Jones ou la veste de Han Solo

Des accessoires et costumes de films bientôt vendus aux enchères. Cela se passera à Londres et pourraient rapporter près de 4 millions d'euros.

Quelque 600 accessoires et costumes de films cultes sont mis aux enchères à Londres, et leur vente pourrait atteindre un record de à 3,5 millions de livres (3,9 millions d’euros). On retrouve entre autres le chapeau d’Indiana Jones, porté dans "Les Aventuriers de l’Arche perdue", et le fouet qu’il a utilisé dans "Indiana Jones et le Temple maudit".