ABBA propose un nouvel album et un spectacle holographique

Après quatre décennies de retrait, le légendaire groupe suédois lance un nouvel album et un spectacle virtuel permanent à Londres, dans une salle spécialement créée.

"You can dance, you can jive, having the time of your life". Le début de la chanson "Dancing Queen" (1976) exprimait à sa façon l'insouciance et le caractère intemporel du groupe de pop le plus populaire des années1970, qui a cessé toute production et toute apparition à partir de 1982.

Les tubes créés en à peine plus d'une décennie sont toujours aussi euphorisants, et devraient suffire à eux seuls à faire du futur spectacle d'hologrammes l'une des principales attractions à Londres, au même titre que Madame Tussaud ou la Relève de la Garde. Au cœur de l'ancien parc olympique, la toute nouvelle ABBA Arena (3.000 places) hébergera à partir du 27 mai 2022 ces concerts mi-virtuels, mi-réels, avec notamment les morceaux du nouvel album.

Un voyage dans le temps

Au cours d'un événement diffusé jeudi soir sur YouTube, les deux membres masculins du groupe, Björn Ulvaeus et Benny Andersson, ont levé le voile sur le projet ABBA Voyage, qui était encore un secret relativement bien gardé jusqu'à ces derniers jours.

Après une série de directs aux quatre coins du monde auprès des fans historiques d'ABBA de tous profils et de toutes générations, le clip du nouveau single a été diffusé, avec un album d'images retraçant l'histoire du groupe. Miracle: les voix des deux chanteuses Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad sont quasiment inchangées, quarante ans après. Au-delà du nouvel album, qui sortira le 5 novembre, le vrai voyage dans le temps sera bien le concert, dont les premiers tickets seront mis en vente mardi prochain (7 septembre).

Pas moins de 160 caméras ont été utilisées pour capturer pendant cinq semaines les mouvements des quatre membres du groupe, qui ont rejoué l'ensemble des morceaux dans un studio et dont les mouvements seront reproduits et retravaillés avec leur apparence juvénile des années 1970. Dix musiciens seront aux côtés des "Abbatars". Le groupe s'est produit une seule fois depuis la séparation, en 2016, à l'occasion d'une fête privée marquant le cinquantième anniversaire de la rencontre de Björn Ulvaeus et Benny Andersson.

Avec des hologrammes

Harcelés de questions depuis près de quatre décennies sur la date de leur grand retour, les membres répondaient inlassablement qu'ils ne ressentaient pas le besoin ni l'envie de se reformer, et préféraient que les fans gardent l'image de leur jeunesse, de leur exubérance et de leur énergie initiales. Tout ce que leurs hologrammes offriront de nouveau, avec en outre tout ce que quatre décennies ont, depuis, pu apporter à l'organisation des concerts en matière de sons et d'éclairages.

Aujourd'hui septuagénaires, ils ont refusé toutes les propositions de concert "en chair et en os", notamment une offre d'un milliard de dollars pour une tournée mondiale de 100 dates. Mais ce seront bien les mouvements de leurs corps d'aujourd'hui qui seront reproduits sur scène.

Depuis quarante ans, le succès commercial de leur catalogue ne s'est jamais démenti, avec une accélération spectaculaire à partir des années 1990. La comédie musicale Mamma Mia est proposée chaque soir dans le West End de Londres depuis près de vingt ans, presque sans discontinuer. Cet été, leur album Greatest Hits (avec notamment les enivrants "Mamma Mia", "Super Trouper", "Waterloo", "I do, I do, I do, I do" ou encore "Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)", est devenu le premier album de l'histoire des charts britanniques à dépasser la barre des 1.000 semaines dans le top 100. Mieux que le "Legend" de Bob Marley et le "Greatest Hits" de Queen.