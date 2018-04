Affaire Skripal: le Kremlin somme Londres de s'excuser

La guerre diplomatique entre l'Occident et la Russie prend un nouvelle tournure. Nous avons appris mardi que le laboratoire britannique chargé d'analyser la substance utilisée pour empoisonner un ex-espion russe en Angleterre n'avait aucune preuve pour accuser la Russie. La situation s'inverse donc en faveur de Moscou qui ordonne à Londres de présenter ses excuses.

Le Kremlin est à nouveau en position de force dans l'affaire Skripal. L' escalade diplomatique entre l'Occident et la Russie aurait-elle été prématurée ? Après avoir appris que le laboratoire britannique ne disposait pas de preuve qui attestait de l'implication russe dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur le sol britannique, Moscou somme Londres de "s'excuser" .

"Le ministre britannique des Affaires étrangères et la Première ministre devront regarder dans les yeux leurs collègues de l'Union européenne et devront présenter leurs excuses à la Russie."

Ces lourdes accusations ont été à l'origine d'une vague historique d'expulsions de diplomates entre la Russie et les Occidentaux. Mais la légitimité de ces accusations est fortement remise en cause depuis que le chef du laboratoire britannique militaire britannique de Porton Down a indiqué avoir identifié la substance comme du Novitchok, un agent militaire de conception soviétique, mais ne pas avoir "identifié sa source exacte".