Alexander Cherkasov, pilier de l'ONG russe dissoute Memorial...

L'un des principaux dirigeants de Memorial, l'ONG dissoute par la justice russe, a passé sa vie à compiler les crimes soviétiques et les exactions du régime actuel.

Alexander Cherkasov est un des piliers du mouvement Memorial, la principale organisation entretenant la mémoire des crimes de la dictature soviétique et dénonçant les exactions plus récentes du régime russe lors de conflits, comme en Tchétchénie. Il présidait le Centre de défense des droits humains de Memorial, supprimé mercredi sur ordre d'un tribunal de Moscou, un jour après que sa société sœur, Memorial International, avait subi le même sort.

Créée par Andreï Sakharov à la fin de la Perestroïka, Memorial a été officialisée en 1990, à la demande expresse de Mikhaïl Gorbatchev lors des funérailles du célèbre dissident et scientifique russe. La même année, Cherkasov fondait le Centre des droits humains de Memorial.

Un travail de titan

En 30 ans, l'ONG a recueilli des milliers de documents sur la répression soviétique et recueilli les noms de millions de victimes des purges staliniennes. Un travail de titan, qui a permis à de nombreux citoyens russes de prendre conscience de leur passé. Memorial a mis à jour les archives du NKVD, la police secrète soviétique et ancêtre du KGB, et recensé les activités des milliers de bourreaux officiant dans les goulags. L'ONG a également créé une base de données de victimes du régime soviétique consultable en ligne.

Memorial, organisée en plusieurs sociétés à travers la Russie et dans le monde, a mis sur pied la plus grande collection d'archives de la répression soviétique. Ses membres traquaient aussi sur le terrain les abus commis par le régime actuel. Certains l'ont payé de leur vie, comme la journaliste et militante Natalia Estemirova, assassinée en Tchétchénie en 2009.

Alexander Cherkasov, ingénieur physicien, historien et journaliste, s'est rendu à plusieurs reprises dans des zones de guerre en Ossétie du Nord, au Haut-Karabakh, en Ingouchie, en Tchétchénie et au Daghestan pour recueillir des informations et aider les victimes des conflits. Ses missions comprenaient aussi la recherche de personnes enlevées et d'otages.

Effacer la mémoire

Dès son entrée en fonction en 1999, le président russe Vladimir Poutine a critiqué le travail réalisé par Memorial. Un grand nombre de ses archives furent confisquées en 2008 et le Kremlin cherchait à dissoudre la société depuis 2014.

La justice russe a dissous Memorial International et le Centre de droits humains en invoquant une violation de la législation sur "les agents de l'étranger", un reliquat de la loi sur "les ennemis du peuple" appliquée dans l'ex-URSS. Pour le procureur, Memorial "déforme la mémoire historique", véhicule "une image mensongère de l'URSS en État terroriste" et tente de "réhabiliter les crimes nazis".

Memorial et ses défenseurs accusent Vladimir Poutine et les services de renseignements russes, le FSB (ex-KGB), d'empêcher le travail de mémoire et de ramener la Russie à l'ère soviétique où s'appliquait une tolérance zéro à l'encontre des dissidents. Selon Cherkasov, le régime russe est occupé à reconstituer "le passé glorieux d'une superpuissance", une conception "qui ne tolère pas le doute".