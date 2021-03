Alexeï Navalny entame une grève de la faim

L'opposant russe Alexeï Navalny , incarcéré dans une colonie pénitentiaire de Pokrov , située à 100 km à l'est de Moscou, a annoncé mercredi une grève de la faim , dénonçant l' absence d'accès à des soins et une "torture" par privation de sommeil .

"Je déclare une grève de la faim pour demander l'application de la loi et pour qu'on laisse un médecin venir me voir", a écrit Navalny sur son compte Instagram. "Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai le droit de faire venir un docteur et de recevoir des médicaments. On ne me donne bêtement ni l'un, ni l'autre", a-t-il poursuivi.