Alexeï Navalny piège un agent du FSB, tensions entre la Russie et l'Europe

L'empoisonnement du dissident russe, Alexeï Navalny, provoque à nouveau des tensions entre la Russie et l'Union européenne (UE). Moscou a décidé mardi d' imposer des sanctions contre plusieurs pays européens (France, Allemagne, Suède) , en élargissant la liste des personnes interdites d'entrée sur le territoire russe.

Officiellement, cette décision est prise en représailles aux sanctions décidées par l'UE début décembre contre la Russie après l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Moscou est de plus en plus tendu sur cette question.

Hasard ou non, les sanctions russes sont décidées au lendemain de révélations du dissident sur les auteurs présumés de la tentative d'assassinat .

Navalny piège un agent du FSB

Konstantin Koudriastev pense parler à un de ses supérieurs qui l'interroge sur l'échec de l'opération . D'abord hésitant, il finit par se laisser aller. Il décrit son rôle, qui était d' effectuer des filatures et détruire les preuves . Selon lui, Alexeï Navalny a été empoisonné par "une substance déposée sur un de ses sous-vêtements ". Konstantin Koudriavstev a ensuite été chargé de nettoyer les traces de poison, du Novitchok .

Les effets du poison se sont fait sentir lorsqu'Alexeï Navalny se trouvait à bord d'un avion. Le dissident a survécu et se trouve aujourd'hui sous haute protection en Allemagne.

Konstantin Koudriavtsev laisse entrevoir les causes de l'échec. "Si l’avion avait volé un peu plus longtemps et n’avait pas atterri en urgence, peut-être que le résultat aurait été différent", explique-t-il lors de son entretien avec Navalny. Les soins administrés par l'équipe d'urgence auraient également ralenti la diffusion du poison.