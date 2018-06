Alors, c'est qui le patron?

Angela Merkel appuyée en avant, les mains sur une table, penchée au-dessus d'un Donald Trump bras croisés, la tête levée vers elle, cette photo a fait le tour du monde et montre une chancelière allemande en position de force. On vous raconte les coulisses du cliché.

Mais ça, c'était en 2016. Entre-temps, la Maison-Blanche a changé de locataire et les relations entre l'Europe et les Etats-Unis se sont envenimées sur fond de tensions commerciales. Le rendez-vous du G7 au Canada a ainsi rapidement pris l'allure d'un G6+1.

La version Trump

La porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders publie sur Twitter la première photo de ce moment, vers 10H45, dans un coin d'une salle de l'hôtel Manoir Richelieu, à La Malbaie, où un petit-déjeuner de travail a eu lieu. Son cliché montre un Donald Trump assis tranquillement de face, l'air sceptique et presque narquois, tenant tête avec flegme à tous les autres dirigeants courbés vers lui comme pour plaider leur cause.

La version Macron

Sur son compte officiel, les communicants d'Emmanuel Macron publient un quart d'heure plus tard un cliché bien différent. Pris de l'angle opposé, il montre le président français en train d'argumenter avec son homologue américain, avec un geste de la main à l'italienne pour mieux le convaincre. Tous les autres le regardent, Trump est à peine visible et Angela Merkel masquée par la tête de son voisin.

La version Merkel

La version officielle

Dans la version Merkel, c'est donc la chancelière allemande qui semble mener la danse. De quoi reléguer au second plan les images officielles prise par le photographe de l'hôte, Justin Trudeau, président du G7. Ces clichés sont plus neutres et montrent montre notamment Angela Merkel et Emmanuel Macron débattant apparemment d'un document qu'ils tiennent en main, en regardant du côté des délégations américaine et japonaise. Chacun se concerte du regard, sous l’œil d'un Justin Trudeau vigilant dans son rôle d'arbitre.