Amnesty épingle la Belgique pour sa gestion de la pandémie

La pandémie de Covid-19 et les manquements des pouvoirs publics dans de nombreux pays, dont la Belgique, ont accru les inégalités, selon un rapport annuel d'Amnesty.

Les autorités belges ont commis des manquements dans la gestion de la pandémie de Covid-19, en particulier envers les résidents des maisons de repos, selon le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde publié ce mercredi. De manière générale, la crise sanitaire a aggravé "les inégalités systémiques massives" que subissent partout dans le monde les minorités, le personnel de santé et les femmes , affirme l'ONG. Le rapport montre que la pandémie a été instrumentalisée par les dirigeants de nombreux pays, "qui l’ont utilisée pour intensifier la répression des droits humains".

Plus de la moitié des 20.000 personnes mortes du Covid-19 en Belgique vivaient en maison de repos. Amnesty dénonce "une violation du droit à la santé, à la vie et à la non-discrimination" par les pourvoir publics. Les résidents ont été victimes "de lacunes structurelles et d'absence d’attention prioritaire au début de la pandémie". L'ONG rapporte des refus d'accès aux hôpitaux, un nombre insuffisant d’équipements de protection pour le personnel.