Antonio Tajani en faveur d'une "liste noire" des passeurs

Alors qu'un accord au forceps avait été trouvé sur les migrations entre les 28 Etats de l'UE lors du sommet des 28 et 29 juin, Antonio Tajani, président du Parlement européen, a plaidé ce lundi pour l'élaboration d'une "liste noire" de passeurs.

"Il faut établir une liste noire des gros trafiquants (...) pour que les polices et les organisations anti-crimes en Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun", a déclaré Antonio Tajani lors d'une conférence de presse. Une démarche qui permettrait selon lui de combattre le trafic en Europe et en Afrique.