Assange, Snowden, Manning et Deltour, quatre destins fort différents

Les problèmes de cet informaticien australien ont commencé en avril 2010, lorsqu’il s’est mis à publier sur WikiLeaks , le site qu’il avait fondé en 2006, des documents militaires américains classifiés provenant de Bradley Manning . Analyste de l’armée américaine à l’époque, et connu sous le nom de Chelsea Manning depuis sa transition de genre, ce dernier lui avait transmis des vidéos de bavure militaire en Irak, et des documents classifiés sur les guerres en Irak et en Afghanistan. En les publiant, Assange était devenu l’ennemi public numéro un pour les autorités américaines (au même titre que Manning) . Il publie peu après des images d’exactions à la prison de Guantanamo, ce qui n’arrange pas son cas auprès de Washington. Accusé de viols en Suède, sous le coup d’un mandat d’arrêt européen et traqué par les autorités américaines, il se réfugie le 19 juin 2011 à l’ambassade d’Équateur à Londres.

Quasi sept ans plus tard, Assange s’y trouve toujours, bien que la justice suédoise ait abandonné ses poursuites. L’homme n’a pas baissé les bras malgré cet isolement forcé qui a miné sa santé physique et morale, selon ses proches et plusieurs médecins. En juillet 2016, son site publiait des e-mails du parti démocrate et de la campagne d’Hillary Clinton démontrant que le parti avait pris fait et cause pour l’ex-première dame, face à Bernie Sanders, son rival dans la course à l’investiture démocrate. Accusé d’avoir servi les intérêts russes pendant la présidentielle US et d’avoir contribué à l’élection de Donald Trump, Assange a perdu pas mal de soutien dans l’aventure, embarrassant au passage l’Équateur, qui lui a malgré tout octroyé la nationalité équatorienne le mois dernier.