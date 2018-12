Attentat près des pyramides du Caire

Trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués ce vendredi dans l'explosion d'un engin artisanal contre leur autocar. Les faits ont eu lieu non loin des pyramides de Gizeh. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a également fait dix blessés. Du côté des autorités, on annonce que "40 terroristes" ont été tués après l'attaque.

Il était 16h15, heure locale, ce vendredi quand un engin explosif a éventré un bus touristique au Caire. L'attaque a tué 4 personnes, trois touristes vietnamiens et un guide de nationalité égyptienne. On dénombre également 10 blessés, neuf sont Vietnamiens et le dixième est le chauffeur égyptien de l'autocar. L'explosion a eu lieu à moins de quatre kilomètres des pyramides. Les touristes se rendaient à un spectacle de son et lumière aux pyramides, qu'ils avaient également visitées dans la journée, comme l'explique Lan Le, 41 ans, qui se trouvait dans le car et qui n'a pas été blessée.