Attention à une deuxième vague d'attaques terroristes

Trump proclame la défaite de l'EI et son retrait de Syrie

Le président américain Donald Trump proclame la défaite de l'Etat islamique en Syrie, en soulignant qu'il s'agissait du seul objectif des forces américaines sur place, puis il a annoncé le début immédiat de leur rapatriement.

"Nous avons vaincu l'EI en Syrie, ma seule raison d'être là-bas durant la présidence Trump", a écrit le président des Etats-Unis sur Twitter. Dans un autre tweet, il annonce le retrait.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

La porte-parole de la Maison-Blanche a précisé que "ces victoires sur l'Etat islamique en Syrie ne signalent pas la fin de la coalition mondiale ni de sa campagne."

Selon un membre de l'administration américaine ayant requis l'anonymat, tout le contingent américain sera rapatrié une fois les opérations contre l'EI achevées. Ce retrait, a-t-il ajouté, prendrait alors entre 60 et 100 jours. Les Etats-Unis disposent actuellement d'environ 2.000 hommes en Syrie.

Le retrait américain, explique Andrew Tabler, spécialiste de la Syrie au Washington Institute for Near EastPolicy, devrait permettre à des pays comme l'Iran d'accroître leur influence sur le pays. "Si nous nous retirons, celui qui remplira le vide sera celui qui sera capable de stabiliser la situation, et c'est la question à un million de dollars."