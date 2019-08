Au Canada, l'étoile de Justin Trudeau pâlit à l'approche des élections

À deux mois des élections fédérales, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, est accusé de conflits d’intérêts et d’avoir influencé son ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour que le géant canadien du BTP et du génie civil SNC Lavalin, soupçonné de corruption, ne subisse pas de procès.

Dans un rapport accablant mettant en cause le Premier ministre, Mario Dion a écrit: "Je conclus que Monsieur Trudeau s’est prévalu de sa position d’autorité sur Madame (la ministre de la Justice) Wilson-Raybould pour tenter d’influencer sa décision (…)." Le refus de céder aux pressions de Justin Trudeau pour épargner SNC Lavalin d’un procès qui aurait mis l’entreprise et ses milliers d’emplois en danger, a coûté sa place à la ministre de la Justice en janvier dernier.

De son côté, Justin Trudeau s’est justifié mercredi: "Mon objectif était et sera toujours de défendre les emplois et la vitalité des communautés à travers le pays, tout en respectant la règle de droit et le rôle du procureur général. Lorsque des milliers d’emplois sont en jeu et que des communautés risquent d’en subir les conséquences, c’est la responsabilité du gouvernement de les défendre." Avant d’ajouter: "Cela dit, l’ultime responsabilité de ces événements me revient. Je l’assume et j’accepte le rapport." De belles paroles, puisqu’à aucun moment Justin Trudeau n’a évoqué une quelconque démission.