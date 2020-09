Au Canada, l'heure n'est pas à l'austérité

Lors du discours du Trône et d'une allocution à la nation, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a voulu rassurer ses compatriotes, alors que le pays est touché par une deuxième vague de Covid.

Les gendarmes royaux, tuniques rouges, masques assortis à leurs pantalons noirs, sont au garde-à-vous à Ottawa, à l'entrée de l'édifice du Sénat. Conformément à la tradition canadienne, la Gouverneure générale, Julie Payette, lit le Discours du Trône de Justin Trudeau, devant les sénateurs et aux côtés du Premier ministre.

Au delà du protocole, rarement une telle allocution n'a duré aussi longtemps, près d'une heure et n'a promis autant aux Canadiens. Après avoir rappelé le contexte de la pandémie et assuré que "protéger les Canadiens est la priorité absolue", la représentante de la Reine Elizabeth II au Canada a donné le ton: "L'heure n'est pas à l'austérité". Julie Payette, ancienne astronaute, a alors égrené les mesures de soutien à l'économie . Le gouvernement a ainsi promis une aide aux entreprises en cas d'un très probable reconfinement , mais aussi un maintien de leurs subventions pour la masse salariale jusqu'à l'été prochain .

Justin Trudeau estime, non sans raisons, que son pays "est en meilleure santé financière que ses pairs"». Outre des mesures non chiffrées de soutien aux entreprises, le Premier ministre veut, comme lors de la première vague, aider financièrement les Canadiens à travers une bonification de l'assurance chômage. Ceux qui n'y ont pas droit bénéficieront d'une prestation de soutien spécifique. Justin Trudeau s'est donné une tâche insurmontable: satisfaire tout le monde en aidant entre autres les agriculteurs, les autochtones, les jeunes, les minorités visibles ou les parents. La liste est longue et titanesque. Le gouvernement ne veut toutefois pas se contenter de mesures d'aides. Il promet de créer un million d'emploi pour rebâtir le Canada.