Au Royaume-Uni, Boris Johnson est fragilisé par une série de scandales

La position du Premier ministre britannique, Boris Johnson, semble de plus en plus inconfortable.

Une fête à Downing Street

Les Britanniques lui reprochent en particulier une fête qui aurait été organisée à Downing Street le 18 décembre 2020 quand eux-mêmes étaient privés de réjouissances à cause du coronavirus. Une vidéo ayant fuité et montrant des collaborateurs de Boris Johnson plaisantant sur cette "Christmas party" a ajouté de l'huile sur le feu. Le plus haut fonctionnaire britannique, Simon Case, est chargé de mener une enquête interne et Boris Johnson a promis des "conséquences" pour ceux qui n'auraient pas respecté les règles.