Aung San Suu Kyi à nouveau inculpée par la junte birmane

Aung San Suu Kyi est désormais inculpée pour violation d'une loi sur les télécommunications et "incitation à la révolte" . Elle avait déjà été accusée d'utilisation frauduleuse de talkies-walkies et de violation de restrictions liées au coronavirus.

"Policiers et militaires ont utilisé à l'encontre de ces manifestants non violents des armes létales et non-létales."

Malgré la peur de représailles, des milliers de personnes ont défilé lundi à Rangoun , la capitale économique, et dans la plupart des villes du pays, pour protester contre le coup d'État et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi.

La police tire à balles réelles

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis la prise de pouvoir par l'armée. Les manifestations sont devenues quotidiennes et de plus en plus violentes. La police réplique par des tirs de lacrymogènes, de projectiles en caoutchouc et parfois à balles réelles. Selon l'ONU, au moins 18 personnes auraient été tuées dimanche lors des manifestations.

"Tout au long de ce dimanche, en plusieurs endroits du pays, policiers et militaires ont utilisé à l'encontre de ces manifestants non violents des armes létales et non-létales, faisant - selon des informations crédibles reçues par le Haut commissariat aux droits de l'Homme - au moins 18 morts et plus de 30 blessés", dénonce Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU.