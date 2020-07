Australie et Etats-Unis soudés face à la Chine

Les États-Unis et l'Australie ont affiché leur "alliance indestructible", avec une promesse de coopération militaire accrue pour faire front commun face à la Chine.

Les États-Unis et l'Australie ont annoncé leur intention de renforcer leur coopération , alors que les deux nations sont confrontées à des tensions renouvelées avec la Chine.

Dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont fait part ce mardi de leur profonde inquiétude au sujet de la législation "vague" sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong. L'Australie comme les USA ont entrepris de suspendre leur traité d'extradition avec Hong Kong.

La déclaration évoque aussi les inquiétudes de Washington et Canberra au sujet de la répression en cours dans la province du Xinjiang et visant les minorités ethniques ouïghour et kazakh.