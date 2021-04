Avec Blob, la téléréalité s’invite à bord de l’ISS

Blob, Télémaque, TetrISS… Lors de sa mission spatiale "Alpha", le Français Thomas Pesquet va mener plus d’une centaine d’expériences scientifiques aussi surprenantes… que leurs acronymes.

Sans incident de dernière minute ou de retard au décollage dû à un problème de météo, c’est ce vendredi à 11h49 (heure de Bruxelles), que Thomas Pesquet, le charismatique astronaute français de l’ESA, l’Agence spatiale européenne, devrait quitter la Terre à destination de la Station spatiale internationale (ISS).

Au cours de sa mission baptisée "Alpha", l’astronaute sera amené à effectuer plus d’une centaine d’expériences scientifiques et techniques, dont une quarantaine sont de facture européenne. "Parmi celles-ci, beaucoup sont françaises. Et je n’en identifie aucune typiquement belge", note le Dr Michel Kruglanski, membre du B.USOC, à Bruxelles. Le B.USOC est le centre belge de support technique des utilisateurs et des opérations dans l’espace. C’est d’ici que les chercheurs impliqués dans des expériences menées en orbite communiquent avec les astronautes de l’ISS qui interviennent sur leurs "manips". Sa collègue, la Dre Alice Michel confirme. "Durant la mission de Thomas Pesquet, je n’identifie qu’une expérience internationale, de physique des fluides, FOAM-C, associant quelques chercheurs et industriels belges".

D’un point de vue scientifique, Alpha sera donc surtout une mission internationale et française.

Parmi la quarantaine d'expériences européennes au programme, une douzaine seront directement suivies par le CADMOS (Centre d'Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales), le "B.USOC" français.

Sommeil et confinement

Les neurosciences y sont à l’honneur. L’expérience "Cerebral Ageing" par exemple vise à étudier les mécanismes du vieillissement du cerveau à l’échelle moléculaire. "Pilote" mise sur la réalité virtuelle et un dispositif permettant une interaction physique avec un objet virtuel pour concevoir des interfaces capables de faire face aux défis que l’impesanteur présente pour le système humain. Enfin, les rêves de l’astronaute seront étroitement surveillés dans le cadre de l’expérience "Dreams". Pendant plusieurs nuits, le bandeau frontal et ses capteurs électroencéphalographiques détecteront en continu les hoquets de ses cycles de sommeil. De quoi mieux cerner l’adaptation et l’évolution de celui-ci dans un environnement en micropesanteur et.. confiné.

D’un point de vue plus technologique, Télémaque permettra de tester une pince acoustique pour déplacer, manipuler, ou étudier des objets ou des liquides sans jamais entrer en contact avec eux. TetrISS, une expérience étudiante, est destinée à matérialiser les ultrasons. Enfin, la surprenante expérience Blob se veut aussi éducative. Elle sera suivie en direct par des étudiants qui répliqueront cette expérience au sol.

L’objectif de cette expérience "Blob" est d’observer l’impact de la micropesanteur sur la nutrition, le comportement et la vitesse de plusieurs blobs, filmés pendant qu’ils se nourrissent et explorent leur environnement.