Biden s'élance derrière l’Europe vers la neutralité carbone

Victoires faciles

"Un Américain moyen produit plus de 16 tonnes de CO2 par an, environ deux fois plus que l'Européen moyen", pointe Thomas Pellerin-Carlin, spécialiste énergie-climat à l'Institut Jacques Delors. Notamment de par la structure de leur industrie énergétique, l'utilisation massive de voitures individuelles très volumineuses, un système de transports publics peu développé, ou encore une consommation de viande de bœuf plus de deux fois supérieure par habitant qu'en Europe.

Inconnues politiques

Un autre obstacle potentiel, c'est le parti républicain, qui contrôle toujours des États clés dans un pays où la politique énergétique est très décentralisée, et qui pourrait améliorer sa position fédérale aux élections de mi-mandat de 2022. Mais le Grand Old Party pourrait se convertir à la cause de l'action climatique, observe encore Thomas Pellerin-Carlin. "Les jeunes électeurs républicains sont clairement plus sensibles à l'enjeu climatique. Et alors que beaucoup d'élus ont tendance à s'aligner sur la position de leurs donateurs, le pouvoir des lobbies du charbon va disparaître avec sa perte de compétitivité."