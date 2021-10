Biden se rend au Capitole pour sauver ses réformes

Le président des États-Unis Joe Biden s'est rendu à la Chambre des représentants, vendredi, pour tenter de réconcilier le camp démocrate, et sauver deux propositions législatives cruciales pour son mandat, un investissement massif dans les infrastructures déclinantes et son plan "Build Back Better" visant à accroître les dépenses sociales et la lutte contre les changements climatiques. La veille, le "shutdown" avait été évité, le Congrès ayant voté une loi de prolongation du budget. Mais la tension était montée au sein du camp démocrate, les progressistes refusant de voter la loi sur les infrastructures.