Blocage à tous les étages à la COP25

La proposition de texte coupole final, le signal politique que la COP25 veut envoyer, est catastrophique du point de vue européen, notamment. "On ne peut même plus parler de coquille vide : il n'y a même plus la coquille", constate un fonctionnaire. Le texte sur la table revient à peu de choses près à répéter l’Accord de Paris, "ça n’a aucune valeur ajoutée".