Blocage de l'Ever Given: l'Égypte réclame un dédommagement colossal

L'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagement suite au gigantesque embouteillage survenu en raison du blocage de l'Ever Given dans le Canal de Suez le mois dernier. Le porte-conteneurs a été saisi.

Le blocage du Canal de Suez continue de faire couler de l'encre. Les autorités égyptiennes réclament au propriétaire du navire une indemnité à hauteur de 900 millions de dollars pour les pertes subies suite aux gigantesques embouteillages formés aux deux extrémités du Canal de Suez le mois dernier. Plus de 400 navires avaient été bloqués au nord et au sud de l'isthme durant six jours.