"C'est à la Russie de réduire les tensions" (Wendy Sherman)

D'intenses pourparlers ont débuté lundi entre les représentants américains et russes à Genève sur la menace d'une invasion de l'Ukraine par la Russie et, de manière plus large, sur la sécurité en Europe. La situation est très tendue. Ces dernières semaines, la Russie a massé plus de 100.000 soldats et de l'artillerie à la frontière ukrainienne. En novembre dernier, les renseignements américains et ukrainiens ont révélé un plan d'invasion russe de l'Ukraine pouvant être déclenché en janvier.