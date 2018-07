Cachez cette oeuvre d'art qu'Erdogan ne veut pas voir à Bruxelles

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan dînera au Cinquantenaire en compagnie des autres dirigeants de l'Otan. Mais dans le musée se trouve une statue dont la Turquie prétend être propriétaire et réclame le retour.

Mercredi soir, les 29 chefs dirigeants des pays de l'Otan dîneront au Cinquantenaire, à Bruxelles, après la première journée du sommet de l'Alliance. Plusieurs salles des Musées royaux d'Art et d'Histoire ont été réquisitionnées, débarrassées de leurs oeuvres et rénovées pour la cause.