Cent trente pays approuvent un système de taxation des multinationales

Cent trente pays qui négocient sous l'égide de l'OCDE une réforme de la taxation des multinationales sont parvenus jeudi à un accord, prévoyant notamment la mise en place d'un impôt minimum " d'au moins 15% " sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales, a annoncé l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Selon l'OCDE, cet accord sur une taxation des multinationales devrait rapporter 150 milliards de dollars par an aux trésors publics à travers le monde.

"Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d'impôts partout dans le monde", a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann , cité dans un communiqué.

Cet accord, obtenu à l'issue de deux jours de discussions, permet aussi à chaque pays de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par les entreprises affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont la rentabilité est supérieure à 10%, ont-ils précisé dans un communiqué.

Services financiers exclus de l'accord

"C'est l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle."

La déclaration commune, qui se base sur l'accord conclu au G7 début juin, prévoit aussi de répartir de manière "plus équitable" les bénéfices entre les pays où sont installés les sièges des entreprises et ceux où elles réalisent effectivement leur activité , même sans présence physique. Ce volet vise notamment les géants du numériques.

"Ce plan à deux piliers sera d'une aide précieuse aux États qui doivent mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour rétablir leurs budgets et leurs finances publiques tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures requises pour que la reprise post-covid soit forte et durable", a souligné l'OCDE dans son communiqué.