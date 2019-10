Chaises musicales pour les postes diplomatiques

Plusieurs gros postes en jeu, dont les Nations unies à New York et à Genève, l’Union européenne, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et le Conseil de l’Europe.

Les contours du "mouvement diplomatique" prévu l’été prochain commencent à se dessiner. Une trentaine d’ambassadeurs et de consuls généraux sont concernés.

Au sein du Comité politique et de sécurité (CoPS) de l’UE, compétent pour ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), Stéphane Mund, l’un des conseillers diplomatiques de Charles Michel, succédera à François Cornet d’Elzius. Pour la représentation permanente auprès des Nations unies, Philippe Kridelka, actuellement ambassadeur en Thaïlande, doit succéder l’an prochain à Marc Pecsteen de Buytswerve, qui représente la Belgique à New York depuis 2016. Ce dernier deviendra chef de mission auprès de l’Office de l’ONU à Genève.

Des diplomates étiquetés PS sont désignés à New York et à Washington.

Au Conseil de l’Europe à Strasbourg, Paul Huynen doit succéder à Gilles Heyvaert et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), basée à Vienne, Didier Nagant de Deuxchaisnes, actuel ambassadeur en Ethiopie, remplacera Paul Huynen.

À Washington, Jean-Arthur Regibeau, actuellement ambassadeur en Russie, doit succéder à Dirk Wouters. À Pékin, Jan Hoogmartens doit succéder à Marc Vinck. L’ambassade de Moscou reviendra à Marc Michielsen.

Au Royaume-Uni, l’actuel président ad intérim du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Bruno Van der Pluijm, succédera à Rudolf Huygelen, alors qu’en Espagne Gerard Cockx remplacera Marc Calcoen comme "ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire". Au Saint-Siège à Rome, Jean Cornet d’Elzius doit céder le relais à Patrick Renault et à Luxembourg Thomas Lambert succédera à Jean-Louis Six.