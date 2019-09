Charles Michel à l'ONU pour son dernier tour de piste comme Premier ministre

Réchauffement planétaire, tensions dans le Golfe arabo-persique, guerre commerciale avec la Chine, terrorisme… L’ouverture de la 74e assemblée générale de l’ONU sera chaude. La grand-messe diplomatique annuelle accueillera plus de cent chefs d’État ou de gouvernement. Comme chaque année, les dirigeants se suivront à la tribune pour prononcer des discours. Certains sont plus attendus que d’autres.

L’intervention du président des Etats-Unis Donald Trump, mardi, sera très scrutée. Le Républicain est en campagne pour sa réélection, sur fond de tensions extrêmes entre l’Arabie Saoudite et l’Iran qui ont fait décoller les prix du pétrole. "Cette année, la question est de savoir si Donald Trump et le Premier ministre iranien Hassan Rohani vont se rencontrer. Trump étant imprévisible, il faut s’attendre à tout " , dit une source.

La Reine Mathilde à New York

La délégation belge sera conduite par la reine Mathilde. La souveraine siégera à l’assemblée générale en sa qualité d’ambassadrice des objectifs de développement durable. Sa présence et ses rencontres bilatérales seront d’autant plus utiles que les questions de santé et les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 seront au cœur des débats.