Charles Michel dénonce "la loi du plus fort" à l'ONU

Le Premier ministre belge s'est opposé avec force à la doctrine Trump ce jeudi, lors de son discours devant l'assemblée générale de l'ONU. Il a plaidé pour le multilatéralisme et la coopération entre les Etats. Un discours était très attendu, la Belgique occupant dès janvier un siège au Conseil de sécurité.

"L’Histoire a toujours montré que la loi du plus fort ne protège aucun peuple" a déclaré le Premier ministre belge Charles Michel ce jeudi à la tribune de l'ONU, adressant un avertissement au président des Etats-Unis Donald Trump et à sa doctrine internationale fondée sur le patriotisme et la force.

Le Premier ministre s'est opposé au nationalisme exacerbé affiché par Donald Trump depuis l'ouverture de cette 73e assemblée de l'ONU. "Mettre l’être humain au centre. Baser l’ordre international sur les règles. C’est cela qui doit former le moteur du multilatéralisme", a-t-il déclaré devant les représentant de 130 Etats présents à New York, partageant la ligne défendue deux jours auparavant par le président français Emmanuel Macron.

Il a rappelé les guerres du siècle dernier causées par l'unilatéralisme. "L’échec du dialogue et les actions unilatérales ont entraîné l’irrémédiable. Des générations sacrifiées et la moitié du 20e siècle écrasée par l’horreur de 2 guerres mondiales avec l’ignominie de l’holocauste", a-t-il dénoncé.

Vue en plein écran ©EPA

"Le multilatéralisme, ce n’est pas un concept creux, vide de sens. Bien au contraire. C’est une conviction", a insisté Charles Michel, prônant "le dialogue sans relâche, y compris avec ceux dont nous ne partageons pas spontanément le même point de vue".

Le premier ministre a détaillé les grands défis auxquels le monde fait face, dans un discours aux accents politiques, à la veille d'importantes échéances électorales en Belgique. "Ces défis ne connaissent pas de frontières. Développement, lutte contre le terrorisme, changements climatiques… Aucun pays seul, quelle que soit sa puissance économique ou politique, ne pourra durablement les surmonter", a-t-il dit. Peu après, il a affirmé que les accords de libre-échange comme le Ceta, "conclu avec de nombreuses résistances y compris dans mon propre pays" amènent "plus de protection sociale".

La doctrine Trump? "Une illusion!"

Aux provocations de Donald Trump et au gifles distribuées par le bouillant président américain à la Chine, à l'Iran et la Russie, Charles Michel a répondu par un appel à la coopération. "Le multilatéralisme, c’est la coopération et la négociation. Le multilatéralisme, c’est la bataille avec des idées et des arguments plutôt qu’avec des armes", a-t-il martelé.

Vue en plein écran ©EPA

Lors de son discours, mardi dernier, Donald Trump avait prôné l'addition de 193 souverainetés au lieu de la coopération internationale. "C’est une illusion ! C'est d'ailleurs la même illusion que celle selon laquelle la main invisible du marché entraînerait spontanément, par magie, progrès et bien-être partagé. Le capitalisme a besoin de règles. L’humanité aussi", a répliqué Charles Michel.

Point par point, il a retourné les arguments de Donald Trump en faveur des relations bilatérales fondées sur la loi du plus fort. "Le multilatéralisme est le seul chemin pour éradiquer la pauvreté, pour mettre les terroristes hors d’état de nuire, ou encore pour préserver les ressources de notre planète", a-t-il ajouté.

Donald Trump dénoncé les accords de Paris, des accords commerciaux et ceux sur le nucléaire avec l'Iran? La Belgique le dénonce. "Mon pays regrette que des accords internationaux, fruits de négociations âpres et intenses, puissent être brusquement, unilatéralement jetés aux orties", dénonce le Premier ministre. "La confiance et la coopération entre les nations souveraines supposent le respect de la parole donnée et l’exécution des engagements pris (...). Dialogue et respect mutuels nous rendent plus forts".

"La Belgique sera à la hauteur"

"La Belgique a été élue membre non permanent au Conseil de sécurité pour les deux prochaines années. Nous entendons être à la hauteur de cette marque de confiance", a martelé Charles Michel, "nous veillerons à multiplier les dialogues avec l’ensemble des acteurs. Nous agirons pour la sécurité, la prospérité et pour le respect de notre planète".

Vue en plein écran ©EPA

Le Premier ministre a appelé à éviter l'enlisement des conflits, à la prévention plutôt que l'intervention. "La présence de Casques Bleus sur le terrain ne peut pas devenir le paravent complice de la résignation politique", a-t-il dit.

"Nous axerons notre mandat au Conseil de Sécurité sur la protection des plus vulnérables dans les conflits armés. La protection des civils, spécialement des enfants", a poursuit Charles Michel.

Evoquant le conflit israélo-palestinien, il s'est prononcé en faveur "de la solution à deux états indépendants vivant en paix, côté-à-côte, avec Jérusalem comme capitale partagée".

Un accord de libre échange entre l'UE et l'Afrique

Charles Michel a également plaidé pour un partenariat nouveau avec l'Afrique. "Je lance un appel vibrant pour une alliance sacrée Afrique Europe. Une alliance solide et durable pour le développement de nos deux continents", a-t-il dit,"tournons la page des antagonismes du passé. Guérissons les blessures d’autrefois(...).

Son ambition pour l'Afrique? "Un accord très ambitieux de libre-échange, de continent à continent", a-t-il annoncé.

Les climato-sceptiques? "Des entêtés!"

Le Premier ministre s'est aussi attaqué aux climato-sceptiques, appelant à une lutte plus forte contre les changements climatiques. "L’entêtement de certains à nier la réalité des changements climatiques est du même ordre de l’entêtement de ceux qui hier niaient que la terre était ronde". Pour Charles Michel, "les effets nocifs du changement climatique vont causer ou aggraver des conflits".

Migrations: "trafiquants et extrêmes dans le même sac"

Sur le volet migratoire, Charles Michel s'est attaqué aux trafiquants, mais aussi aux extrêmes de gauche et de droite qui récupèrent la question migratoire.

"Les extrémistes et les trafiquants d’êtres humains, en fait, sont dans le même sac. Ils instrumentalisent et alimentent la question migratoire", a-t-il dénoncé. "Pour les uns, à des fins électorales et politiques. Pour les autres, à des fins bassement financières". M. Michel a rappelé que la Belgique avait accueilli 45.000 réfugiés ces trois dernières années. Il a toutefois insisté sur la nécessité "retours collectifs" comme étant une priorité de la Belgique.

Au même moment, en Belgique, l'Office des étrangers, sous la tutelle du secrétaire d'Etat à l'Asile Theo Francken (N-VA), refusait d'exécuter la demande du Comité des droits de l'enfant des Nations unies de libérer une famille serbe enfermée au 127 bis à Steenokkerzeel.

"Le droit et l’ordre plutôt que la violence. La tolérance plutôt que l’égoïsme. La connaissance plutôt que l’obscurantisme. Le respect de l’autre plutôt que la haine. Voilà le crédo de mon pays", a conclu le Premier ministre.