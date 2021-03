Chine-Europe: le grand découplage?...

Les entreprises européennes en Chine sont prises entre le marteau et l’enclume, suite au boycott de plusieurs marques qui se sont exprimées contre le travail forcé au Xinjiang.

Va-t-on vers un "découplage" de la consommation avec d’un côté des marques pour le marché chinois et de l’autre celles pour le marché occidental? La question se pose alors que H&M, Nike, Adidas ou encore Burberry font les frais du bras de fer qui se joue actuellement entre la Chine et l’Occident au sujet des accusations de travail forcé au Xinjiang.

"Si vous boycottez le coton du Xinjiang nous allons vous boycotter", écrit un internaute sur Weibo, le Twitter chinois. Sur les réseaux sociaux et dans la presse d’État, des éditoriaux plus assassins les uns que les autres s’en prennent aux Européens accusés d’"oublier un peu facilement l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale ou encore les exactions de l’époque coloniale."

"Pas question d’acheter des vêtements chez H&M, explique une jeune femme croisée dans le quartier commerçant de Sanlitun à Pékin. Ces marques font de la politique et s’en prennent à la Chine alors moi aussi je vais faire de la politique et je vais boycotter tous ceux qui nous insultent. Je préfère acheter Chinois ou au moins des marques qui nous respectent."

505 magasins H&M compte 505 magasins en Chine où l'enseigne a réalisé 5,2% de son chiffre d'affaires en 2020.

Interrogé sur le fait de savoir si Pékin orchestrait cette polémique, le ministère chinois des Affaires étrangères dément toute responsabilité, mais selon nos informations, c’est bien la Ligue de la jeunesse communiste qui a publié les déclarations des différentes marques concernant le Xinjiang mettant ainsi de l’huile sur le feu.

"Le marché chinois est comme il est. Nous n'avons nul besoin de nous lancer dans des intimidations, a indiqué la porte-parole Hua Chunying lors d'une conférence de presse. Une chose est toutefois certaine, les Chinois n'autoriseront probablement pas des étrangers à profiter des largesses de la Chine tout en la critiquant."

Hong Kong et Taiwan aussi

Le Xinjiang n’est pas le seul caillou dans le jardin de la Chine, la question de Hong Kong, de Taïwan ou encore le conflit territorial en Mer de Chine du Sud sont autant de sujets de friction avec l’Union européenne (UE) et les pays occidentaux. Qu’une entreprise fasse une déclaration sur l’un de ces sujets et immédiatement le couperet tombe.

"Les entreprises européennes en Chine sont confrontées à un environnement commercial de plus en plus politisé, peut-on lire dans une déclaration publiée cette semaine de la Chambre de commerce de l'UE en Chine. D'une part, l'opinion publique européenne exige que les entreprises fassent preuve de principes de responsabilité sociale d'entreprise clairs et transparents. D'autre part, elles sont potentiellement soumises à des réactions négatives du public en Chine si, en montrant qu'elles agissent de manière responsable et que leurs chaînes d'approvisionnement sont irréprochables, elles sont perçues comme disant quelque chose qui est anti-Chine."

À l’inverse, plusieurs marques dont Fila, Hugo Boss ou encore le japonais Muji ont publié sur les réseaux sociaux chinois ces dernières heures des communiqués pour préciser qu’ils vont continuer à acheter du coton du Xinjiang espérant s’attirer les faveurs de ce nationalisme mercantile.

"Les relations Chine-UE traversent leur moment le plus difficile depuis plus d'une décennie. La sobriété stratégique de l'UE dans sa politique chinoise qui a longtemps donné la priorité à l’économie et au commerce fait l’objet maintenant de pression extérieure", peut-on lire dans le Global Times, le quotidien porte-voix du Parti communiste.

En clair, l’Europe se fait manipuler par les États-Unis. Et c’est donc du côté de Moscou, mais aussi des pays du Moyen-Orient que Pékin cherche des alliés avec le risque de provoquer une nouvelle guerre froide. En visite cette semaine en Arabie saoudite, le ministre chinois des Affaires étrangères cherche à créer un front anti-américain ou en tout cas pro régimes autoritaires.

Ingérence

"Les sanctions imposées par quelques pays occidentaux à la Chine sur les questions liées au Xinjiang basées sur des mensonges sont une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine qui vise à réprimer et à contenir la Chine, a déclaré Wang Yi au ministre saoudien des Affaires étrangères. De tels actes devraient être rejetés conjointement par tous les autres pays."

"Avec le déclin des relations américano-chinoises, la Chine souhaitait davantage étendre sa présence parmi les pays traditionnellement considérés comme faisant partie de la sphère d’influence de Washington", explique Hua Liming, ancien Ambassadeur de Chine à Téhéran.

Mais comme la Chine reste encore isolée sur la scène internationale, elle tente de sauver la face et propose de maintenir l’accord sur les investissements Chine-Union européenne dans la balance après les tensions de ces dernières semaines. "En cas de non-ratification par l’UE, l’Europe serait perdante, estime Wang Huiyao, fondateur du Centre Chine et mondialisation, un think tank proche du gouvernement. Il est impossible de faire bande à part, tout le monde doit sauter dans le train en marche de l’économie chinoise qui peut servir de locomotive pour le monde entier."

"Les Chinois ont à cœur de créer des champions nationaux, une économie forte et indépendante, voire qui peut fonctionner quasiment en autarcie et pour ce faire il ne faut pas dépendre des étrangers bien évidemment", tempère Grégory Louvel, avocat associé au Cabinet Leaf à Pékin. Selon lui, cet accord n’a aucune chance dans le contexte actuel. "Les Chinois sont un peuple fier et ils sont aussi prêts à consommer Chinois pour soutenir leur économie donc ça laisse structurellement une place à la marge pour les entreprises européennes."

Une place d’autant plus restreinte que le boycott de certaines marques européennes commence à faire des dégâts. Cette semaine, les vêtements du suédois H&M avait déjà été retiré de plusieurs sites de ventes en ligne et un centre commercial d’Urumqi, le chef-lieu de la province du Xinjiang a fermé depuis jeudi sa boutique H&M. H&M compte 505 magasins en Chine où l'enseigne a réalisé 5,2% de son chiffre d'affaires en 2020.