Chronique d'une ONU en pleine métamorphose

Que trouve-t-on dans les coulisses de la 73e AG de l’ONU? Des policiers, quelques dirigeants, Maggie De Block et la mère de Lady Gaga. Et surtout, des Chinois occupés à prendre possession des lieux.

Armée, FBI, policiers, vedettes de police patrouillant inlassablement dans la lagune face au siège de l’ONU. Et surtout les fameux Services Secrets, cette unité chargée de la fraude financière et de la protection spéciale du président des Etats-Unis.

Ce contingent n’était pas de trop pour tenir à l’œil les 3.000 journalistes présents et, surtout, canaliser les manifestants venus accueillir Donald Trump lors de son arrivée mardi. "Démissionne!", hurlaient la centaine d’activistes à l’arrivée de The Beast, le nouveau monstre blindé de sept tonnes servant de véhicule de fonction au président américain.

Dévoilé la veille, ce fantasme sur roue, idéal pour protéger des manifestations, consomme plus de 63 litres au 100km . Non, Donald Trump ne sera pas sacré "champion de la Terre" comme fut intronisé le président français Emmanuel Macron à l’ONU, devant ses pairs.

Devant ses pairs, c’est beaucoup dire. En réalité, Trump et Macron étaient les deux seuls dirigeants de grandes puissances présents à New York pour cette 73e assemblée générale. Le président russe Vladimir Poutine, l’Empereur Rouge Xi Jinping, le président indien Ram Nat Kovind et la chancelière allemande Angela Merkel, bref plus de la moitié du monde, étaient excusés. Le Conseil de sécurité était dégarni, et la petite pièce secrète à l’arrière resta vide. À peine 67% des États de la planète étaient représentés.