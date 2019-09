"Comment osez-vous? Vous m'avez dérobé mes rêves et mon enfance" (Greta Thunberg)

Une soixantaine d'Etats sont réunis lundi à New York pour un sommet sur le climat en marge de l'ouverture de l'assemblée générale des Nations unies. La militante écologique Greta Thunberg a interpellé durement les leaders mondiaux.

"Si nous ne modifions pas immédiatement notre mode de vie, c’est notre vie même que nous hypothéquons", a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, ce lundi à l'ouverture du sommet Action climat à New York. "Les canicules sont étouffantes, les catastrophes naturelles se multiplient, les tempêtes sont de plus en plus violentes."

Vue en plein écran ©REUTERS

Les dirigeants d’une soixantaine de pays se sont réunis à New York pour s’engager à lutter contre les changements climatiques. Ce nombre représente à peine la moitié des 136 chefs d’État ou de gouvernement qui seront présents cette semaine à New York pour l’ouverture de la 74e assemblée générale des Nations unies.

Les États-Unis, le plus gros pollueur de la planète, avaient annoncé qu'ils seraient absents du sommet, mais le président américain Donald Trump a finalement consenti à se présenter.

Le Brésil, dont la forêt amazonienne a connu de graves incendies cet été, et l’Australie, grand consommateur de charbon, ont refusé de participer.

"Comment osez-vous?"

Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez c'est d'argent, de croissance économique de masse. Greta Thunberg

La militante écologique Greta Thunberg a pris la parole à la suite d'Antonio Guterres. Ses paroles ont été particulièrement dures envers les leaders mondiaux.

"Comment osez-vous? Vous m'avez dérobé mes rêves et mon enfance avec vos paroles sans sens, a lancé Greta Thunberg aux dirigeants, nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez c'est d'argent, de croissance économique de masse. Comment osez-vous? Cela fait plus de trente ans que les scientifiques nous ont avertis."

La lutte contre les changements climatiques peine à avancer, alors que 59 pays sur les 195 signataires de l’Accord de Paris de 2015 se sont engagés à revoir à la hausse leurs objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre.

"Si vous compreniez véritablement la situation et que vous ne changez rien, dans ce cas vous êtes maléfique, et je n'ose y croire, a poursuivi Greta Thunberg, vous échouez, et les jeunes commencent seulement à comprendre que vous les avez trahis."

L'intervention de la jeune Suédoise a été saluée par un tonnerre d'applaudissements. La chancelière allemande Angela Merkel et le Pape François, depuis le Vatican, sont ensuite intervenus,en soulignant l'urgence d'une action en faveur du climat.

"On ne négocie pas avec la nature"

Antonio Guterres a insisté pour que les gouvernements augmentent leurs efforts dans la lutte contre le réchauffement planétaire. "Nous ne sommes pas ici pour négocier, on ne négocie pas avec la nature. Ce sommet est le sommet de l’action pour le climat", a-t-il affirmé.

D’après l’ONU, 66 États ont promis, juste avant ce sommet à New York, de remplir l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ils ont convenus de tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effets de serre de 45% d’ici 2030 afin de limiter d’ici la fin du siècle la hausse des températures de 1,5°C.

"Il est essentiel que tous les 100 milliards de dollars par an de fond publics et privés soient versés comme prévu pour soutenir les pays les émergents dans leur effort climatique", ajoute le secrétaire général.

Ce sommet prépare la future conférence sur le climat COP 26 à Glasgow en 2020. Lors de cette conférence, les États devraient soumettre aux Nations unies leurs objectifs révisés à la hausse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Premier ministre belge Charles Michel doit y prendre la parole à 15h30 (21h30 heure belge).