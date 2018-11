Concentration record de CO2 dans l'atmosphère...

"La science est claire. Sans réduction rapide du CO2 et des autres gaz à effet de serre, le changement climatique aura des conséquences de plus en plus destructrices et irréversibles pour la vie sur Terre. La fenêtre d'opportunité pour agir est pratiquement refermée", déplore Petteri Taalas, le secrétaire général de l'OMM (Organisation météorologique mondiale), une agence de l'Onu.