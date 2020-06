Coronavirus: 1 million de nouveaux cas en 6 jours

La barre des 10 millions de personnes contaminées par le Covid-19 est franchie. L'Europe reste le continent le plus touché alors que la pandémie s'accélère dans d'autres parties du globe.

Plus de 10 millions de cas du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche matin.