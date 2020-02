Coronavirus: la barre des 1.000 morts est franchie

Un mois après la détection du premier cas, l'épidémie a désormais fait 1.016 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon un bilan officiel publié ce mardi. Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a dépêché une mission d'experts en Chine, le nombre croissant de cas de transmission hors du pays pourrait augurer d'une plus grande propagation de l'épidémie à travers le monde.

Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 108 nouveaux décès en vingt-quatre heures , le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s'établissaient à plus de 42.000. En revanche, comme à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas journaliers (2.478) a diminué par rapport au jour précédent .

L'OMS redoute une propagation accrue hors de Chine

Alors même que la plupart des compagnies aériennes ont cessé leurs vols vers la Chine continentale et que plusieurs pays se sont fermés aux voyageurs qui en viennent, l'épidémie pourrait dorénavant s'accélérer à travers la planète, redoute l'OMS. En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.