Crash d'un avion ukrainien à Téhéran: plus de 170 morts

Pas de survivants

"Tous les passagers et l'équipage" du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi matin peu après son décollage de Téhéran "sont morts", a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Citant un porte-parole de l'aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran, Irna indique qu'il y avait 176 personnes à bord : 167 passagers et 9 membres d'équipage .

Que s'est-t-il passé?

Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens, l'avion s'est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l'ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu. On parle pour l'instant de problèmes techniques mais on ne connait pas pour l’heure les causes précises de l’accident, survenu dans un contexte de tensions accrues dans la région alors que l’Iran a mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes contre des bases irakiennes abritant des forces américaines.