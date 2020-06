Daech accroît ses attaques en Irak, en Syrie et au Sahel

Profitant du désinvestissement de la coalition contre Daech et d'un affaiblissement des autorités irakiennes, les djihadistes ont mené des centaines d'attaques et recrutent de nouveaux combattants .

L'Irak, première cible de Daech

Depuis le début de l'année, Daech (acronyme arabe pour le groupe État islamique) a multiplié ses attaques en Irak. Selon le Washington Institute for Near East Policy, un think thank américain, les djihadistes ont mené 566 attaques lors des trois premiers mois de 2020, ce qui est nettement supérieur à la même période en 2019.