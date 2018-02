De Croo et Oxfam vont faire réaliser un audit externe des procédures d'intégrité

Oxfam présente ses excuses aux autorités haïtiennes

Une délégation de l'organisation britannique Oxfam a présenté lundi des excuses aux autorités haïtiennes.

"Nous sommes venus ici pour partager le rapport (interne de l'ONG) avec le ministre (de la Planification et de la coopération externe) et pour exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et à la population haïtienne pour ce qu'il s'est passé", a déclaré Simon Ticehurst, directeur régional d'Oxfam pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.