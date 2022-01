Déploiement "100% réussi" pour le télescope spatial James Webb

Le périlleux déploiement dans l'espace du télescope James Webb, qui s'est terminé ce samedi par son miroir principal, est "100% réussi", s'est félicité la Nasa, l'agence spatiale américaine, célébrant une prouesse qui rapproche un peu plus l'observatoire du début de son exploration du cosmos, dans cinq mois et demi. L'emblématique miroir primaire du télescope mesure environ 6,5 mètres de diamètre, et était donc trop grand pour entrer tel quel dans une fusée lors de son décollage, il y a deux semaines. Ses deux côtés avaient ainsi dû être repliés vers l'arrière. La première de ces deux ailes a été déployée vendredi, et la seconde s'est ouverte samedi matin. Les équipes de l'agence spatiale ont ensuite passé plusieurs heures à la verrouiller en place, afin de la sécuriser de façon définitive.