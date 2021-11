Depuis que la politesse a pris l’eau

La politesse, dont le langage comme le besoin semblent s’émousser, reste pourtant plus que jamais nécessaire parce qu’elle remet le respect des personnes au premier plan. Charles Michel et Hervé Jamar auraient été mieux inspirés de ne pas l’oublier.

"Après vous". Dans cette formule de politesse, le philosophe Levinas voyait l’essentiel de la morale. On comprend pourquoi: c’est mettre l’égoïsme à distance et court-circuiter la violence par le respect. La politesse a été centrale dans notre société, comme dans toute. En codifiant nos rapports, elle leur ôte une part de leur charge affective, les dépersonnalise et les facilite. Puis, sous la grande marée de l’individualisme émotif qui a recouvert les dernières décennies, cette politesse a pris l’eau.

Il n’est pas question ici de jouer les birbes grincheux pour qui c’était mieux avant. Sur la longue durée, on constate, par exemple à l’évolution des conflits, que nos rapports se sont adoucis. N’empêche: il existe une fragilité actuelle de la politesse, qui échappe aux statistiques, mais que nous sentons notamment aux témoignages des enseignants, des soignants, à l’expression débridée sur les réseaux sociaux. Et cela mérite notre attention.

Gentleman

Dans son analyse de la politesse, Camille Perrot considère que celle-ci peut être définie comme "le minimum requis pour que s’établisse entre ceux qui sont appelés à se rencontrer une relation d’union et d’échange, dans l’ordre extérieur, momentanément et pour la vie courante".

La politesse relève du rituel qui permet de « nouer un commerce social », puis de l’entretenir et le développer.

La politesse relève du rituel qui permet de "nouer un commerce social", puis de l’entretenir et le développer. Il s’agit "de donner aux rapports humains (…) la forme minimale, mais véritable, de l’association." La politesse est un langage, un échange de signes conventionnels dont la valeur est relationnelle.

Cette valeur apparaît dans les drôles et fictives "Lettres à un jeune londonien" de William Thackeray. L’écrivain victorien nous fait partager les conseils d’un oncle à son neveu qui va débuter dans la vie. Parmi eux, les avis de politesse visent à lui permettre de devenir un gentleman, de prendre sa place "au cœur d’un système où chaque élément se répond en harmonie et de manière idoine", puisque "la mélodie de toute carrière humaine devrait se jouer dans une même tonalité."

Le thé de Gandhi

Pourtant, à première vue, cette politesse du gentleman qui assure la possibilité de rapports humains ne semble garantir en rien leur équité, ni même leur caractère acceptable. D’où la fameuse question: que vaut la politesse du SS?

C’est simple: rien. Et on le comprend par le détour d’une autre fiction, inspirée elle d’un personnage historique réel. Dans le biopic sur Gandhi de Richard Attenborough, une scène se déroule dans une riche maison de Dehli. Nehru, descendant de famille dominante brahmane, y discute de la libération du joug britannique avec un invité et Gandhi. Un serviteur entre avec le thé. Le mahatma se lève, va lui prendre le plateau des mains et sert à sa place. Ce "permettez que je le fasse", cette politesse minimale donne soudain à la liberté une tout autre perspective que celle discutée entre pairs.

Höss, le commandant d’Auschwitz, jouait Bach au piano dans sa maison jouxtant le camp. Ce devait être un homme à certains égards exquis, avec des enfants ravissants. Mais sa politesse n’ouvrait aucune possibilité de véritable association. Seule celle de Gandhi le permet.

L’arme politique

Ainsi la politesse peut-elle être une puissante arme politique, et son exigence une revendication d’ordre démocratique. Car, en injectant le respect concret et l’éthique de la relation dans le jeu collectif, elle remet la considération des personnes au premier plan: le "après vous" de Levinas, attendu de ceux qui ont fait le choix de servir l’État et sa population.

Toujours considérer que l’on surestime ses qualités et vertus, mais que l’on sous-estime celles des autres.

Certains pourraient persifler et juger ceci un peu niais, sinon y voir à l’œuvre une piteuse logique de dévalorisation catho-altruiste. Mais, d’une part, Levinas était juif et Gandhi, hindou, avait une règle de prudence très pratique: toujours considérer que l’on surestime ses qualités et vertus, mais que l’on sous-estime celles des autres. La psychologie a depuis documenté ce biais.

D’autre part, l’actualité des derniers mois nous permet de penser qu’observer les actes et déclarations des dirigeants par le biais de la politesse n’est peut-être pas idiot. On se souvient du pataquès diplomatique en Turquie, quand Charles Michel s’est assis avant et en meilleure place qu’Ursula von der Leyen. Un minimum d’élégance aurait évité bien des débats sur les préséances protocolaires. On se souvient aussi de Monsieur Jamar, le Gouverneur de la province de Liège alors sous eau et en deuil, qui défendait son bénévolat. On peut douter que ce fût propice à un commerce social digne de ce nom avec ses concitoyens.