Des Belges à la recherche du Nord magnétique

Deux scientifiques de l’Institut royal météorologique vont se lancer en avril prochain sur les traces du pôle Nord magnétique. Un pôle qui tient de moins en moins en place.

Il a la bougeotte! Le pôle Nord magnétique terrestre se déplace désormais à la surface de notre planète de plus de 50 kilomètres par an. "Au XVIIe siècle, il ne dérivait que de 8 kilomètres chaque année", indique Jean Rasson, spécialiste du champ magnétique terrestre au Centre de physique du Globe (Institut royal météorologique), situé à Dourbes. "Dans les années 1970, il se déplaçait de 15 à 16 kilomètres. Aujourd’hui, on en est à 55 kilomètres par an."

Cette accélération du déplacement du pôle Nord magnétique (soit l’endroit indiqué par l’aiguille de la boussole et où, à la surface de la Terre, le champ magnétique terrestre pointe vers le bas) rend la navigation de plus en plus périlleuse. Et les modèles (cartes) magnétiques de plus en plus en plus rapidement périssables.

À tel point que le modèle magnétique mondial quinquennal (World Magnetic Model) 2015-2020 a dû être révisé plus tôt que prévu. Il vient de faire l’objet d’une nouvelle publication.

Réviser les modèles, c’est bien. Encore faut-il qu’ils soient vérifiés et validés sur le terrain. C’est ce que le chercheur du Centre de physique du Globe va entreprendre en 2020. "Au cours des deux dernières semaines d’avril 2020, nous gagnerons dans un premier temps la station arctique temporaire Barneo, une base dérivante située quasi au pôle Nord géographique, sur la banquise", précise Jean Rasson. "Ensuite nous tenterons d’identifier l’endroit précis où se situe le pôle Nord magnétique, à quelque 600 à 700 kilomètres de là, en direction d’Honolulu. Au cours d’une vingtaine d’heures de travail sur la banquise, et au moyen des appareils de mesure que nous avons spécialement développés pour cette mission, nous espérons pouvoir préciser sa localisation exacte". La dernière expédition du genre était franco-canadienne. Elle remonte à plus de dix ans. C’est dire si l’expédition belge est pertinente.

Connaître la localisation exacte du pôle Nord magnétique et en estimer au mieux sa dérive dans le temps n’est pas qu’une simple coquetterie scientifique. Ses impacts sur les activités humaines sont multiples. À commencer par la navigation. Penser qu’à l’heure du GPS et des autres systèmes similaires (Galileo, Glonass, Beidou…), la navigation semble pouvoir se passer du pôle Nord magnétique est une erreur. Le géomagnétisme reste une référence, notamment pour les militaires. "Les satellites peuvent tomber en panne, être attaqués, leurs signaux peuvent être brouillés. Pas le champ magnétique terrestre", explique Jean Rasson.

Impact sur la santé

Étudier le géomagnétisme terrestre permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe au cœur de la planète. Et de prévoir son renversement! Les pôles magnétiques Nord et Sud basculent en effet régulièrement (tous les 780.000 ans environ). Quand cela se précise, le champ magnétique terrestre faiblit. Ce qui a aussi des conséquences sur les êtres vivants. Un champ magnétique qui faiblit trop n’offre plus ce bouclier naturel aux habitants de la Terre face aux rayons énergétiques venus du cosmos. Ce qui a un impact direct sur notre santé.