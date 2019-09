Des efforts urgents requis pour freiner la montée des eaux

Un des chapitres clés très attendus du rapport est celui qui concerne l’élévation du niveau des mers . Le consensus scientifique sur le sujet devrait être revu à la hausse. Une version provisoire de la synthèse du rapport de 900 pages a fuité dans la presse cet été. Selon le projet, si le monde parvenait à limiter le réchauffement planétaire à 2°C, la montée des eaux pourrait submerger des territoires où vivent 280 millions de personnes. Si la hausse des températures moyennes de surface atteint ce seuil, indiquait encore la version provisoire du rapport, sujette à modifications, le niveau des océans augmenterait en moyenne de 43 cm environ d’ici la fin du siècle. La montée des eaux serait de 84 cm dans un monde à + 3°C ou + 4°C . Et au siècle prochain, le rythme d’élévation du niveau des mers pourrait être 100 fois plus rapide – à plusieurs centimètres par an.

Sur les rails

La montée des eaux, résultat de la dilatation des océans et de la fonte des calottes glacières, n’est qu’un des aspects du rapport spécial sur les océans et la cryosphère dans un climat changeant (SROCC). Fruit du travail de synthèse de 104 scientifiques issus 36 pays, le document s’appuie sur 6.918 publications scientifiques pour résumer l’état des connaissances sur les liens entre réchauffements et eaux, mais aussi sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes des océans, des côtes, des pôles et des montagnes, ainsi que sur les communautés humaines qui en dépendent.