Des milliers d'expats sont sur le point de quitter la Chine

Alors que le coronavirus chinois commence à toucher l’Europe, notamment l’Allemagne et la France, plusieurs pays organisent l’évacuation de leurs ressortissants.

L’évacuation des étrangers "piégés" à Wuhan, berceau de l’épidémie de coronavirus en Chine, s’organise peu à peu. Plusieurs pays ont en effet décidé de réagir face à la propagation du virus, qui a déjà fait 106 morts et contaminé plus de 4.500 personnes. En Chine, les 56 millions d’habitants de Wuhan et de la province du Hubei restent confinés "jusqu’à nouvel ordre" pour tenter d’endiguer l’épidémie.