Des milliers de manifestants en Birmanie contre le putsch, internet bloqué

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en Birmanie pour dénoncer le coup d'État et réclamer la libération de la dirigeante Aung San Suu Kyi tandis que la junte militaire a bloqué internet à travers le pays .

A Rangoon, plus grande ville du pays, la foule a scandé "Dictature militaire, défaite, défaite; Démocratie, victoire, victoire" tout en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Contre la dictature militaire". Des passants leur ont offert de l'eau et de la nourriture. Beaucoup de manifestants étaient vêtus de rouge, la couleur de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San Suu Kyi dont l'écrasante victoire aux élections législatives du 8 novembre a été contestée par l'armée. L'état-major militaire, qui a pris le pouvoir lundi, a dénoncé des fraudes lors du scrutin, des accusations rejetées par la commission électorale.