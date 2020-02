Deuxième décès d'un Européen dû au coronavirus

Une trentaine de cas d'infection ont été répertoriés jusqu'à présent sur le sol italien, dont plus de 25 en Lombardie où plus d' une dizaine de villes ont été placées en semi-confinement depuis vendredi .

Propagation hors de Chine

En dehors de la Chine continentale (sans Hong Kong et Macao), plus de 1.300 contaminations ont jusqu'à présent été recensées -- notamment en Corée du Sud et au Japon.