New York peut réserver des surprises. Les relations entre la Belgique et la RDC sont gelées depuis des mois, des doutes légitimes pesant sur l’organisation de la présidentielle. Comme souvent dans les vieux couples en froid, le silence n’arrange rien. Et on espère l’étincelle pour se reparler. La "Grande pomme" sera peut-être le lieu de cette étincelle.

"Didier! Comment-vas-tu?" lâche l’interlocuteur inattendu. La requête serait anodine si elle ne venait pas du président de la République du Congo, Joseph Kabila, à l’intention du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Tous deux sont présents à New York, pour l'ouverture de la 73e assemblée générale de l'ONU. Mais cela fait des mois que la Belgique et la RDC entretiennent des rapports sibériens, en raison des doutes pesant sur l’élection présidentielle congolaises.

Il est des silences qui peuvent creuser de manière durable des fossés entre les nations. Cette rencontre fortuite dans les couloirs de l’ONU a mis fin au silence qui séparait les deux hommes, pour faire place à l’empathie.

"C'était totalement imprévu"

Didier Reynders apprécie. "C’était totalement imprévu, on s’est croisé dans un couloir et on s’est parlé", confie-t-il. L'instant fut même immortalisé.

Vue en plein écran ©BELGA

Oh, l’échange n’avait rien d’officiel et cela ne changera rien, sur le fond, aux relations entre les deux pays. Mais il est de ces moments qui mettent de l’huile dans les rouages. Celui-ci facilitera peut-être la rencontre officielle qui pourrait avoir lieu à New York entre Joseph Kabila et le Premier ministre Charles Michel. "Cette rencontre reste à confirmer, on marche sur des oeufs", explique un diplomate.

"Nous essayons de parler à tout le monde"

Bienvenue à l’assemblée générale de l’ONU, la grand-messe de la "realpolitik" internationale, où les dirigeants de la planète se côtoient durant une semaine, avant de reprendre leur quotidien, leurs conflits, leurs écarts, leurs luttes pacifiques ou simplement leur campagne électorale.

"Si je devais écouter ce qu’on me dit au Parlement, je ne verrais plus personne et je ne ferais plus rien de mes journées" Didier Reynders Ministre belge des Affaires étrangères

Les rencontres y sont précieuses. "Nous essayons de parler à tout le monde, c’est nécessaire, c’est la raison même de l’existence de l’ONU", dit Didier Reynders, "si je devais écouter ce qu’on me dit au Parlement, je ne verrais plus personne et je ne ferais plus rien de mes journées".

Vue en plein écran ©BELGA