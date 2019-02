Echanges "francs et directs" sur la Syrie au Davos de la Défense

Les Etats-Unis ont confirmé leur retrait de Syrie lors de la Conférence de Munich sur la Sécurité. Leur plan B est loin d'être clair. Pour la Belgique, ce retrait pose des problèmes de sécurité, Daech étant occupé à se réorganiser sous une autre forme.

Le ciel azuré donne à Munich des airs printaniers. Une aubaine pour la capitale de la Bavière, qui accueille la Conférence sur la Sécurité 2019, le forum mondial annuel sur les questions de défense et de sécurité.

Vue en plein écran L'hôtel Bayerischer Hof, siège du "Davos de la défense" ©AFP

Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cet événement le "Davos de la Défense". De vendredi à dimanche, plus de 250 personnalités de haut niveau, chefs d'État, ministres, provenant de 40 Etats s'entretiendront sur les zones les plus instables de la planète. Comme lors du forum économique, l'essentiel se déroule lors de rencontres bilatérales dans les alcôves d'un hôtel, le Bayerischer Hof. Il s'y échange, dans la plus stricte intimité, des propos musclés entre alliés et, parfois, ennemis.

L'avant-goût de printemps n'est qu'une illusion. Cette année, la conférence de Munich est assombrie par le retrait des États-Unis de Syrie et du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF). Deux replis spectaculaires, annoncés coup sur coup, confirmant le protectionnisme grandissant de la première puissance mondiale, au profit de puissances émergentes comme la Russie, l'Iran et la Chine.

La tonalité des prises de paroles sont empreintes d'un pessimisme faisant écho à la réunion de Davos, marquée cette année par le Brexit, les guerres commerciales et le ralentissement de la croissance mondiale.

"Daech reste très actif"

Vue en plein écran Le nouveau ministre américain de la Défense, Patrick Shanahan après la rencontre de la coalition anti-Daech ©AFP

La crise syrienne reste au coeur des discussions. Vendredi matin, le groupe restreint des 13 ministres de la Défense de la coalition anti-Daech se sont réunis en marge de la conférence, en présence du nouveau ministre américain de la Défense Patrick Shanahan. L'instant est grave pour cette coalition, confrontée au départ des deux mille soldats des Forces spéciales américaines. Et à son éventuelle implosion.

"Les échanges ont été francs et directs, polis mais très clairs", confie Didier Reynders (MR), ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense."Nous avons eu confirmation du retrait des soldats américains dans un délai très court, on parle du mois d'avril".

"On est loin d'en avoir fini avec Daech" Didier Reynders Ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense

Ce retrait remet en cause l'existence de la coalition contre Daech, au risque de voir resurgir l'organisation terroriste sous une autre forme. Seuls resteront des contingents français et britanniques sur le sol syrien. Or le groupe terroriste pose encore problème.

"On est loin d'en avoir fini avec Daech, qui reste très actif", avertit Didier Reynders, "l'organisation pose un risque global très élevé, elle se réorganise sous une autre forme qu'un Califat. Cela pose aussi la question du retour de djihadistes en Belgique".

La dernière poche de résistance du groupe terroriste Etat islamique, un kilomètre carré au nord de la Syrie, va bientôt s'effondrer sous les coups des Forces de défense syriennes, une armée arabo-kurde soutenu par la coalition occidentale contre Daech. Les États-Unis se retirant de Syrie, le pays se retrouvera en prise avec plusieurs puissances, la Russie, l'Iran et la Turquie, aux intérêts divergents.

La coalition va-t-elle remplacer les GI ou voler en éclat? Comment empêcher Daech de se reconstituer? La Turquie va-t-elle fondre sur les Kurdes, une fois les Occidentaux partis? Que vont devenir les prisonniers du groupe terroriste?

Le plan B de Washington

Quel serait le plan B pour éviter un retour du risque terroriste? Les États-Unis envisagent de maintenir un contrôle aérien à partir de leurs bases en Irak. Ils souhaitent voir leurs partenaires de la coalition maintenir une présence dans une zone tampon au nord-est de la Syrie afin de surveiller les mouvements de Daech, les flux migratoires ainsi que les forces turques et kurdes.

"Sen aller de Syrie et croire que d'autres vont continuer le travail sans base légale, c'est un peu compliqué" Didier Reynders Ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense

Pour une telle opération, la plupart des alliés ont besoin du feu vert de leur parlement, ce qui est loin d'être gagné en période électorale. Il semble que le président américain Donald Trump n'ait pas réalisé les conséquences de sa décision.

"Les alliés ont fait comprendre aux États-Unis que s'en aller de Syrie et croire que d'autres vont continuer le travail sans base légale, c'est un peu compliqué", explique Didier Reynders. Il reste quelques semaines pour trouver une solution.

La Russie est ravie du départ des forces américaines qui lui laisse le champ libre dans un pays où elle a été officiellement invitée à se déployer.

Vue en plein écran Bilatérale entre les ministres belge et russe de la Défense, Didier Reynders et Sergueï Lavrov ©BELGA

Le ministre Reynders a rencontré son homologue russe de la Défense, Sergei Lavrov. Ils ont abordé, entre autres, la question syrienne et la situation en Ukraine.

Le président russe, Vladimir Poutine, lui, ne vient plus à la conférence de Munich où il dénonça, en 2007, l'Otan et annonça le retour de la Russie comme puissance mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis.

"Confiance et diplomatie"

Vue en plein écran Wolfgang Ischinger, président de la Conférence de Munich sur la sécurité ©REUTERS

La conférence s'est ensuite ouverte avec une allocution très musclée de son organisateur, l'ancien diplomate allemand Wolfgang Friedrich Ischinger. "Je suis inquiet que certains d'entre vous viennent ici non pour parler les uns avec les autres mais les uns contre les autres", a-t-il lancé, apparaissant vêtu aux couleurs de l'Union européenne, "la confiance et la diplomatie sont les conditions de la réussite de cette rencontre".

La conférence principale a tourné autour de la création d'une armée européenne, l'Otan et les tentatives de la Russie de diviser l'Europe devant un parterre de personnalités haut niveau.

"Tout se passe dans les bilatérales, où se résolvent parfois des questions importantes" Un colonel de l'armée Bulgare

Comme dans la station suisse, l'essentiel se déroulait ailleurs, dans les ailes confidentielles de l'hôtel où les représentants nationaux, de think thanks et d'entreprises se croisaient dans une cohue toute germanique."On ne sait pas toujours qui est là, qui rencontre qui, c'est assez mystérieux", confie un diplomate. Lors d'un débat sur l'énergie, on a pu croiser des représentants du gestionnaire belge du réseau de gaz, Fluxys.

"Tout se passe dans les bilatérales, où se résolvent parfois des questions importantes", raconte un colonel de l'armée bulgare, habitué du forum. Mais la presse est tenue à l'écart de ces rencontres par un service d'ordre musclé et parfois brutal.