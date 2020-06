En Allemagne, la crainte d'une deuxième vague de Covid-19 grandit

Les autorités allemandes sont préoccupées. En cause: un taux de reproduction (R0) du coronavirus qui s'emballe. La Belgique, où des rassemblements non autorisés ont eu lieu ce weekend, n'est pas à l'abri d'une recrudescence de l'épidémie.

Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement et les virologues outre-Rhin n'ont eu de cesse de souligner l'importance d'avoir un taux inférieur à 1 . Redescendu à 0,7 à la mi-avril, ce taux est reparti à la hausse alors que les mesures de restriction avaient été assouplies. Sur les 24 dernières heures, 602 nouvelles infections ont été enregistrées, portant le total à 191,272.

D'après l'Institut Robert Koch, l'augmentation observée est cependant principalement due à une série d'épidémies locales , dans des abattoirs, mais aussi des hubs logistiques et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Sur la base d'une moyenne de 7 jours, le R0 atteint désormais 2,03.

Un nouveau lockdown n'est pas exclu

En Belgique, où des rassemblements non autorisés ont eu lieu durant le weekend, plusieurs scientifiques ont mis en garde. D'après Emmanuel André, ce qui se passe en Allemagne constitue "un premier signal d'alerte sérieux ". "Ce n'est pas le moment de faire la fête... on y perdrait beaucoup!", a-t-il averti. Le virologue Marc Van Ranst a tenu un discours du même acabit.

Les forces de l'ordre ont dû intervenir à Anderlecht et Ixelles dans la nuit du samedi à dimanche. Dans la première de ces deux communes, environ 500 personnes se sont réunies autour d'un grand feu, avec des boissons et de la musique. Dans la seconde, plusieurs centaines de personnes ont fait la fête sur et à proximité de la place Flagey. À chaque fois, il était très peu voire pas du tout question du port d'un masque buccal ou du maintien des distances de sécurité.