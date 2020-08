En Finlande, le revenu universel a des effets positifs sur l'emploi et le bien-être

Une étude sur l'expérience menée en Finlande montre que le revenu universel a eu un effet positif sur le bien-être des participants et sur l'emploi.

Bientôt un salaire pour tous sans même travailler? Révélée en mai dernier par la revue britannique "New Scientist", une étude menée par l'Institut d'assurance sociale de Finlande et par l'Université d'Helsinki a analysé les effets de la mise en place d'un revenu universel sur l'emploi et sur le bien-être.