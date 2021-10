En Italie, les municipales offrent un nouvel élan à la gauche

Le vrai vainqueur des élections municipales qui ont eu lieu en Italie, dimanche et lundi, c'est le taux d’abstention . Alors que 12 millions d’Italiens étaient appelés à élire leur maire dans 1.162 communes de la péninsule, seuls 54,69% d'électeurs ont finalement glissé leur bulletin dans les urnes.

Ce scrutin était, pourtant, le premier à avoir été organisé depuis la formation de l’exécutif de Mario Draghi , en février dernier. Si son résultat n’aurait pas pu remettre en cause la tenue du "gouvernement des meilleurs", mis sur pied pour sortir le pays de l’impasse pandémique, il offre une indication précieuse sur les équilibres du paysage politique national et, surtout, sur sa cohésion .

Or, les réponses qu'il apporte sont surprenantes et parfois équivoques. Le seul message incontestablement limpide des urnes est la forte remontée du centre gauche qui, en vue de ces élections, avait fait le pari risqué d’une alliance avec l’ancien parti antisystème, le Mouvement 5 étoiles (M5S).

Enrico Letta, à la tête du Parti démocrate (PD) , bastion de la gauche, est aux anges. "Nous avons gagné à Milan, à Bologne et à Naples! Ce résultat extraordinaire montre bien que l’on peut faire prévaloir nos idées si nous allons au-delà de notre formation, par le biais de courageuses alliances. Nous venons, en effet, de démontrer que, grâce à cette stratégie, la droite peut être vaincue", a-t-il déclaré.

Le M5S perd Rome et Turin

Toutefois, la joie du PD ne peut pas être pleinement partagée par son allié, le M5S, dirigé depuis quelques mois par l’ancien président du Conseil, Giuseppe Conte. Le mouvement qui, depuis les élections générales de 2018, a déçu la moitié de ses électeurs, vient de perdre la direction de deux grandes métropoles, Rome et Turin. Dans ces deux villes, gouvernées depuis cinq ans par des maires "grillini", des candidats du centre gauche et de la droite se disputent désormais la victoire au second tour, qui aura lieu à la mi-octobre.