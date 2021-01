En images | La planète a fêté la nouvelle année sous un air de coronavirus

La planète a commencé jeudi à tourner la page de l'année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus qui contraint des milliards de personnes à célébrer dans l'intimité et chez eux le passage au Nouvel An.

De Sydney à Rome, ils assisteront aux feux d'artifice et aux spectacles derrière un écran de télévision ou d'ordinateur à condition que les festivités n'aient pas été annulées. À Bruxelles un spectacle fait de lasers illuminait le ciel de la capitale, à la place du traditionnel feu d'artifice. Il pouvait être suivi en direct grâce à plusieurs caméras et drones qui filmait le spectacle.

À Sydney , la plus grande ville d'Australie, le célèbre feu d'artifice du Nouvel an a été tiré à 14h, heure belge, au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi-totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.

À Hong Kong , malgré les restrictions, quelques rares fêtards se sont aventurés sur le front de mer du port Victoria pour faire des selfies. À Tokyo , où les habitants sont confrontés à la perspective de l'imposition de l'état d'urgence après un record de 1.300 nouvelles infections quotidiennes, les gens faisaient la queue avec des masques et des gardes du visage pour offrir des prières du Nouvel An.

New York accueille 2021 avec des confettis mais devant un Times Square quasi désert

La métropole américaine de New York a accueilli, comme il est de tradition, le Nouvel An à Times Square mais, en raison de la pandémie de coronavirus, la célèbre place de Manhattan est restée fermée au public pour la première fois depuis des décennies. Les festivités attirent normalement environ un million de personnes chaque année.

Kim Jong Un remercie les Nord-Coréens pour leur soutien en ces "temps difficiles"

Le dirigeant Kim Jong Un a remercié les Nord-Coréens pour leur soutien en ces "temps difficiles" dans une lettre manuscrite publiée vendredi à l'occasion du Nouvel An et à quelques jours d'un important congrès du parti au pouvoir destiné à fixer les objectifs économiques du pays. Ce message à la population a été adressé à l'issue d'une cérémonie marquée par des feux d'artifice, des chants et des danses sur la place Kim Il Sung de Pyongyang à l'occasion du passage à 2021.

Le ciel de Londres s'illumine lors du réveillon pour remercier le personnel soignant

Le passage à l'An neuf à Londres s'est fait à la lumière d'un spectacle de feux d'artifice et de faisceaux lumineux célébrant l'œuvre du personnel de santé lors de la pandémie . Des feux d'artifice ont été lancés au-dessus de la Tamise et d'autres faisceaux de lumière ont aussi balayé de ciel londonien la nuit du réveillon.

Wuhan célèbre 2021 un an tout juste après le signalement du Covid

Différents genres d'ambiance

Ailleurs, l'ambiance était bien plus déprimante. En Russie , le président Vladimir Poutine a reconnu dans son discours du Nouvel An qu' une deuxième vague d'infections frappait la nation. "Malheureusement, l'épidémie n'a pas encore été complètement arrêtée. La lutte contre l'épidémie ne s'arrête pas une minute", a-t-il déclaré.

C'est depuis leur salon aussi que les Romains ont assisté aux festivités qui se sont déroulées au Circus Maximus, le plus ancien stade de la ville. Deux heures de spectacle étaient au programme ainsi qu'une illumination des sites les plus emblématiques de la ville. La municipalité a interdit les feux d'artifice et pétards qui d'habitude résonnent dans les rues et places de la ville.